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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يسعى لمنافسة تطبيق الوظائف LinkedIn .. ما القصة ؟

إيلون ماسك يسعى لمنافسة
إيلون ماسك يسعى لمنافسة تطبيق الوظائف LinkedIn

اتخذ الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك خطوة أخرى للتنافس مع منصة الوظائف "LinkedIn" لينكد إن المملوكة لشركة مايكروسوفت، حيث أضاف الملياردير ميزة جديدة للبحث عن الوظائف على منصته X. 

تهدف منصة X إلى التحول إلى منصة للبحث عن الوظائف، ووفقًا لأحدث التقارير، أضافت الشركة ميزة جديدة تقربها خطوة من LinkedIn. 

تتماشى هذه الخطوة مع خطة إيلون ماسك لتحويل X إلى تطبيق لكل شيء، وهو أمر يسعى إليه منذ أن استحوذ على المنصة في عام 2022. 

وفي منشور لمطور الويب Nima Owji كشف فيه عن ميزة X الجديدة في البحث عن الوظائف والتي تتيح للمستخدمين تصفية النتائج حسب مستوى الخبرة. 

وأضاف أن هذه الميزة تمكن الأشخاص أيضًا من البحث عن وظائف من شركات محددة، حيث أن هاتان الميزتان هما بالفعل جزء من LinkedIn. 

وأكد المطور أن "X تواصل العمل على مرشحات البحث؛  للبحث عن وظيفة، حيث ستمكن المستخدمين من اختيار الأقدمية وكذلك البحث عن وظائف من شركات محددة".

ومؤخرًا، تم نشر أكثر من مليون وظيفة شاغرة على X في مختلف الصناعات، حسبما جاء في منشور بواسطة صفحة X Hiring. وأعاد إيلون ماسك مشاركة المنشور على المنصة.

إيلون ماسك منصة الوظائف LinkedIn لينكد ان منصة X منصة X للوظائف X Hiring البحث عن الوظائف

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