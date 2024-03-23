أول قرار من النيابة بشأن حريق جراج سيارات مدينة نصر.. فيديو

حريق الواحة.. انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع حريق التهم جراج سيارات داخل ععقار سكني بحي الواحة في منطقة مدينة نصر.

وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان سبب اندلاع الحريق، والكشف عن وجود فعل فاعل في الحادث من عدمه.

https://youtu.be/l0lfGDeFbkk?si=YxTzDxb5G-So7DQ7

شبّ منذ قليل حريق كبير التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر ، حيث التهمت النيران الجراج .

وتلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر .

علي الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران .

فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات .

وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



