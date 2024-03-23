عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول قرار من النيابة بشأن حريق جراج سيارات مدينة نصر.. فيديو

صدى البلد

حريق الواحة.. انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع حريق التهم جراج سيارات داخل ععقار سكني بحي الواحة في منطقة مدينة نصر.

وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان سبب اندلاع الحريق، والكشف عن وجود فعل فاعل في الحادث من عدمه.

https://youtu.be/l0lfGDeFbkk?si=YxTzDxb5G-So7DQ7

شبّ منذ قليل حريق كبير التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر ، حيث التهمت النيران الجراج .

وتلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر .

علي الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران .

 

فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات .

وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.


 

حريق اطفاء القاهرة جراج سيارات حى الواحة سيارات الإسعاف سيارات الإطفاء عمليات اطفاء القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

شوف بكام.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم اليوم بعد هبوط الأعلاف

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

موضوعات متعلقة

شقيقة ضحية التجمع الخامس: أسرة المتهم عرضت الصلح وفلوس الدنيا مش هترجع أخويا

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

أنهت حياة ابنتها| قرار عاجل بقضية مضيفة الطيران التونسية

نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع بتهمة إنهاء حياة ابنتها.. اليوم

ترى عدالة الدنيا.. النيابة تنتصر لـ حبيبة الشماع

ضربها بمفتاح انجليزي.. إحالة المتهم بق.تل ربة منزل في البساتين للجنايات

ننشر نص تقرير الطب الشرعي في واقعة التعدي على فتاة حلوان

قضية جديدة.. إحالة أوراق المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع إلى نيابة الشؤون المالية

ترشيحاتنا

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

مقصدتش أسيء إليه .. انتصار تكشف عن موقف مثير مع محمد رمضان

«النار كلت دورين».. معاينة النيابة تكشف ملابسات حريق باخرة نيلية بالجيزة| فيديو

حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه بمنصب نقيب المحامين

هل تنخفض أعداد الملتحقين بالكليات النظرية في تنسيق الجامعات 2024.. خبير يوضح

30 أسيرا «مؤبد» مقابل كل جُندية.. تفاصيل جديدة بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

للنساء فقط .. هذه العلامات تحتم زيارتك لطبيب فورا

نجوم الفن في عزاء والدة رانيا فريد شوقي .. صور وفيديو

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ