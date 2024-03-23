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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في نهائي كأس العاصمة

منتخب مصر
منتخب مصر

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العاصمة الإدارية في نسختها الأولى، لينتظر الفائز من مباراة كرواتيا وتونس، والتي ستقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة نهائي كأس العاصمة الإدارية في تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس الجاري، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع الخاسر من كرواتيا وتونس.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد من ضربة جزاء في الدقيقة 29 من زمن اللقاء الذى أقيم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، في انطلاقة كأس عاصمة مصر، لينتظر في النهائي الفائز من كرواتيا وتونس وهي المباراة التي ستُجرى اليوم السبت.

 

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