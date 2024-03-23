أنوثة وأناقة.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة أنيقة وجذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.

IMG_٢٠٢٤٠٣٢١_١٥١٩٤٦ - قص IMG_٢٠٢٤٠٣٢١_١٥١٩٤٦

ويُعرض حاليا للفنانة ميرنا نور الدين مسلسل بيت الرفاعي، للفنان أمير كرارة، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي درامي.

فيلم بلوموندو

ومن ناحية اخري، تنتظر ميرنا نور الدين عرض فيلم بلوموندو، ومن المقرر عرضه خلال الشهر الجاري، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، يتناول الفيلم حياة الشباب بعد الزواج ورغبتهم في العودة إلى حياة العزوبية، وتدور أحداثه حول حسن الرداد الذي يجسد شخصية "بلوموندو" صاحب شركة عقارات، وهو متزوج من الفنانة هاجر أحمد التي تسافر في بداية الأحداث، يبدأ بعدها مسار خيانته لها، ويقوم بتنظيم حفلة كبيرة في منزله.

كما تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، ويضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: أحمد عيد، عمر الشناوي، نور إيهاب، نيقولا معوض، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار القرن الـ 11 حول حسن الصباح وجماعة الحشاشين، وتم تأجيل العمل من رمضان 2023 لـ 2024 بسبب تكلفة إنتاجه.

أحدث أعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية أخرى، شاركت مؤخرًا ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات

كما تشارك في "نصي التاني"، الذي يقوم ببطولته النجم علي ربيع، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء إيمان السيد سلوى عثمان، محمد محمود، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، تشارك في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريم عبد العزيز، أمير المصري، محمد علاء جاميكا، ميمي جمال، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

معلومات عن زوج ميرنا نور الدين

زوج ميرنا نور الدين هو شاب من خارج الوسط الفني يدعى عمر عطية، مصري الأصل وأمريكي الجنسية، يعمل مدرب جيم وهو مدربها الخاص في الجيم الذي كانت تتدرب فيه ويتابعه أكثر من 100 ألف شخص على إنستجرام.

آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين

ويذكر ان أخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، مشاركتها في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، ومن بطولة الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز.

والعمل من وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.