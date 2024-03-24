منصة ترامب «Truth Social» تحقق نحو 3 مليارات دولار بعد طرحها للاكتتاب العام

وافق المستثمرون على خطط لطرح منصة التواصل الاجتماعي Truth Social المملوكة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للاكتتاب العام.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن دونالد ترامب قد يحقق ثروة يمكن أن تقدر بـ 3 مليارات دولار.

ونجحت شركة “ترامب ميديا آند تكنولوجي” وهي الشركة المالكة لـ Truth Social في الحصول على تصويت المساهمين في شركة Digital World Acquisition، والتي سعت شركة ترامب إلى الاندماج معها.

وبعد كفاح شركة ترامب ميديا منذ إطلاق منصة Truth Social الباهتة، والتي حققت مبيعات بلغت حوالي 5 ملايين دولار فقط منذ عام 2021، استطاعت الشركة أخيرًا تعزيز أسهمها.

وارتفع السهم بنحو 145% منذ مطلع العام، مما عزز قيمة الشركة إلى نحو 6 مليارات دولار.

كما سيتم تداول الشركة في سوق الأوراق المالية تحت اسم Trump Media & Technology Group تحت مؤشر الأسهم "DJT" وهي الأحرف الأولى من اسم ترامب.