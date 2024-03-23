أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال

شارك وسام أبو علي مهاجم الأهلي في تدريبات فريقه اليوم السبت بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع بعد مباراة البنك الأهلي في الدوري.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "وسام أبو علي يبدأ تدريبات الكرة على هامش المران الجماعي في إطار تجهيزه لمباراة سيمبا التنزاني".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.