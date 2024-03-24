أبل تشهد تراجعًا كبيرًا في قيمتها السوقية.. ومايكروسوفت تتفوق

شهدت القيمة السوقية لشركة أبل تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت أسهم الشركة بنسبة 11% هذا العام، في حين ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 14%.

وتواجه شركة آبل مخاوف تتعلق بالنمو ومعارك تنظيمية، في حين تتفوق شركة مايكروسوفت على ضجيج الذكاء الاصطناعي. بحسب “ بيزنس إنسايدر”.

وكانت شركة آبل الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم في نهاية عام 2023، ولكنها الآن تبلغ قيمتها أقل بمقدار 540 مليار دولار من مايكروسوفت، وهي فجوة تعادل القيمة السوقية الكاملة لشركة تسلا.

وتراجعت القيمة السوقية للشركة المصنعة لهواتف آيفون حيث تقدر الآن بـ 2.65 تريليون دولار عند إغلاق الأسواق يوم يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ 3.19 تريليون دولار لشركة مايكروسوفت.

وبلغت قيمة شركة أبل 3 تريليونات دولار، أي أكثر بنحو 200 مليار دولار من مايكروسوفت، في نهاية ديسمبر العام الماضي.

وعانت أبل من تباطؤ مبيعاتها في الصين، علاوة على ذلك، تم تغريمها ما يقرب من ملياري دولار من قبل منظمي المنافسة في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب إساءة استخدام هيمنتها على السوق لإلحاق الضرر بـ Spotify وتطبيقات بث الموسيقى الأخرى.