مارك زوكربيرج يقتني يختًا فاخرًا بقيمة 300 مليون دولار

كشفت تقارير أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "Meta" ميتا اقتنى أحد اليخوت الفاخرة بقيمة بقيمة 300 مليون دولار.

وفقًا لموقع Business Insider فإن اليخت الذي اشتراه مارك زوكربيرج يبلغ طوله 287 قدمًا، ووصل إلى ميناء فورت لودرديل في الولايات المتحدة قبل بضعة أيام، بعد أن أكمل اليخت الفاخر أول إبحار رسمي له على الإطلاق.

وبناءً على الصور الملتقطة، فإن اليخت المُسمى “Launchpad” يتكون من هيكل أزرق داكن مع طوابق متعددة، ووفقًا لـ Superyacht Times، وتبلغ حمولته الإجمالية حوالي 5000 طن مع القدرة على الإبحار بسرعة تصل إلى 24 عقدة.

ويبلغ طول يخت Launchpad حوالي 118 مترًا وهو من إنتاج شركة Feadship، وهي شركة بناء يخوت مشهورة يقع مقرها الرئيسي في هولندا.

وبحسب BOAT International، فإنه لا يوجد حاليًا سوى 70 يختًا بمحرك يزيد طولها عن 100 متر.

وفي سياق متصل، تقترب ثروة مارك زوكربيرج، من ثروة ماسك - الذي تراجع إلى ثالث أغنياء العالم - حيث تبلغ ثروته في الوقت الحالي 181 مليار دولار. وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات في الوقت الحالي.