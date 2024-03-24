حورية فرغلي تعيش مع الجن والعفاريت في منزلها.. فيديوجراف

في قصة غريبة ومثيرة للجدل، كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تجربتها الخاصة مع ظهور الجن في منزلها، الذي يُقال أنه كان يعود للفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، أكدت حورية فرغلي أنها تشعر بوجود العفاريت والجن في منزلها، وتروي قصصًا غريبة عن تفاعلها معهم.

وهذه الاحداث بعدما قامت بشراء الشقة في عام 2013، وكانت مغلقة لفترة طويلة لأنها كانت تعود للفنان الكبير محمد عبد الوهاب. وبدأت الظواهر الغريبة في الظهور بعدما استقرت في المنزل.

ووصفت حورية فرغلي بعض الحوادث التي شهدتها في المنزل، وأكدت أنها لم تشعر بالخوف من ظهور هذه الظواهر، وأنها تتعامل معها عن طريق قراءة القرآن وتشغيل التلاوات القرآنية في المنزل.