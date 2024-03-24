عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد محلب: مصر والإمارات شراكة استيراتيجية وفرص كبيرة للتعاون وتعزيز  العلاقات الاقتصادية

صدى البلد

قال المهندس محمد محلب عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقال محلب إن القطاع الخاص في البلدين يقوم بدور مهم ودفعة قوية للقطاع الخاص ومجلس الأعمال المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية.


وأضاف محلب أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر ضمن وفد اقتصادي رفيع المستوى تمثل تتويجاً للعلاقات الراسخة والمتميزة والصداقة بين مصر والإمارات، كما تعد إشارة البدء لمجلس الأعمال المشترك الذي يمثل القطاع الخاص المصري والإماراتي لبحث فرص زيادة الاستثمار المباشر المشترك والشراكات التجارية.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به سواء على مستوى المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلا البلدين، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية، وصولا إلى مشروع  إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون، خاصةً على المستويات الاقتصادية المختلفة، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر كأكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية، بالإضافة إلى أنها شريك تجاري هام لمصر.

وقفزت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة ب3 مليارات دولار عام 2022 .

وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.

العلاقات المصرية الإماراتية العلاقات الاقتصادية القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

كاتب إسرائيلي: الحرب في غزة وصلت لمستوى يستلزم إجراء انتخابات

هم هدفنا الآن.. روسيا تتوعد بالانتقام من المشاركين في هجوم «كروكوس»

زكاة الفطر 2024.. مقدارها وهل تجوز نقدا؟ الإفتاء تحسم الجدل

مفاجأة مدوية.. مهاجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

بعباية مفتوحة وبتلمع.. بوسي تثير الجدل عبر إنستجرام بصور داخل خيمة رمضانية|شاهد

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

فيديو

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ