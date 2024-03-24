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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

14 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة للشباب| تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا، وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها، خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلى الحصول على فرص فى سوق العمل.


وظائف وزارة الشباب والرياضة 

فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تتناسب مع جميع التخصصات والمؤهلات الحاصل عليها الشباب، كما أنها توفر رواتب مجزية.

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وظائف حكومية فى الكهرباء..ماهى شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية

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غدا آخر موعد.. الحق قدم على وظائف الكهرباء

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة خاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي:

- senior purchase  (أثاث مكتبي).

- أماكن العمل لأحدث وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024 مدينة نصر - القاهرة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- يشترط حصول الملتحق على درجة البكالوريوس.

- خبرة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات.

- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

-  الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- مهارات تفاوض ممتازة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- يحصل الملتحق على صافي مرتب يبدأ من 8,000 إلى 14,000.

- ساعات العمل 9 ساعات.

-  يومين عطلة.

- مكافأة كل شهر.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول على الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملء الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر

وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

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وظائف حكومية فى الكهرباء..ماهى شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية

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وظائف خالية في وكالة الفضاء المصرية

وتسعى المبادرة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعى إلى موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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