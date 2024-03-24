زكاة الفطر 2024.. مقدارها وهل تجوز نقدا؟ الإفتاء تحسم الجدل

زكاة الفطر 2024، واحدة من المسائل التي تشغل ذهن الكثيرين خاصة مع انتصاف شهر رمضان 1445 هجريا، فما قيمة زكاة الفطر 2024 وما حكم من تأخر في إخراجها؟، وهل تجوز نقدا أم سلعة؟، وهل تسقط عن المتعثرين أم يلزم فيها القضاء؟، هذا ما نجيب عنه في التقرير التالي.

قيمة زكاة الفطر 2024

حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2024، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة أنه يمكن زيادتها.

متى تخرج زكاة الفطر 2024

وفقًا لـ الإفتاء المصرية فإن زكاة الفطر 2024 تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قولٌ مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.

زكاة الفطر 2024 حبوب

في حين، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أنه يتم إخراج زكاة الفطر من القمح والشعير والتمر والزبيب، موضحًا في برنامجه "يوميات الرسول" المذاع على قناة "صدى البلد": "قد لا يستطيع أحد إعداد القمح والشعير للطعام وأجاز بعض آئمة المذاهب أن يتم إخراج الأموال بدلًا من القمح والشعير".

وتابع أحمد عمر هاشم: "يتم إخراج زكاة الفطر نقدًا بثمن ما كنّا سوف نخرجه من الحبوب والشعير"، مشددًا: "زكاة الفطر من رمضان عبارة عن صاع من قمح أو شعير أو زبيب وهي فريضة على الصغير والكبير من المسلمين".

على من تجب زكاة الفطر؟

أكد الشيخ أحمد دسوقي من علماء الأزهر الشريف، أن زكاة الفطر دين في رقبة كل من عاش حتى غروب آخر يوم من رمضان، لافتًا إلى أن زكاة الفطر ليست خاصة بشريحة معينة، من المواطنين، ولكن الزكاة ملزمة على الجميع، فالزكاة تكون على جميع المسلمين.

وشدد على أن الشخص الذى يعانى من مشكلات عقلية، ملزم بزكاة الفطر، وأسرته هي من تدفع عنه.

لمن تعطى زكاة الفطر

زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة:60]”.