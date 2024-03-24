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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

QNB الأهلي،: تحذيرات متزايدة من الاحتيال المصرفي ودعوات لتوخي الحذر

صدى البلد

في ظل تنامي حوادث الاحتيال المصرفي، على مستوى العالم  تُطلق المؤسسات المالية والبنكية تحذيرات مستمرة للعملاء بضرورة التحقق من هوية المرسلين عند استلام أي رسائل تتعلق بمعاملاتهم البنكية. يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية لحماية البيانات الشخصية والمصرفية للعملاء من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني.

 

وتؤكد المؤسسات المالية على أهمية عدم الإفصاح عن المعلومات الحساسة مثل الرقم القومي، الأرقام السرية، وتفاصيل الحسابات المصرفية لأي شخص أو جهة كانت وتُحذر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني في تبادل تلك المعلومات، نظرًا لاحتمالية قيام الجهات المحتالة باستغلالها.

 

وأرسل QNB الأهلي رسائل الى العملاء لتوخى الحذر فى هذا الامر وجاءت الرسالة بهذا المضمون : نظرا لانتشار عمليات الاحتيال.برجاء التحقق من الراسل عند تلقيكم أية رسائل تتعلق بمعاملاتكم البنكية.وعدم الإفصاح عن معلوماتكم الشخصية و المصرفية كالرقم القومي والأرقام السريةوذلك لأي شخص أو جهة وبأية وسيلة من وسائل التواصل

في الوقت نفسه، تُشدد  البنوك بشكل عام على ضرورة التأكد من صحة الاتصالات الواردة والتحقق من الأرقام والروابط الإلكترونية المُستخدمة، وتُنصح بالاتصال المباشر بالبنك عبر الأرقام الرسمية المعتمدة في حال وجود أي شكوك. 

 

يُذكر أن عمليات الاحتيال المصرفي قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مع الزيادة في استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية، مما يتطلب وعيًا متزايدًا وتعزيزًا لثقافة الأمان الرقمي بين المستخدمين. 

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