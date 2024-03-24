موعد مباراة المنتخب مع كرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره الكرواتى فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأولى عقب تخطى كل منهما منتخبى نيوزيلندا وتونس.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا

يلتقى منتخب مصر مع كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من شهر مارس الجارى، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

منتخب مصر يتأهل إلى نهائى كأس عاصمة مصر

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد في اللقاء الذى جمعهما أمس على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 23 من علامة الجزاء.