مفاجأة| أحمد حجازي يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى السعودية

غادر أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكر الفراعنة المقام حاليا في العاصمة الإدارية وتوجه عائدا إلى السعودية.



وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الجهاز الفني لمنتخب مصر يوافق على سفر أحمد حجازي إلي السعودية بسبب ظرف أسري طارئ لتواجد عائلته في السعودية، تم الاتفاق مع الجهاز الفني على عودته غدا حال انتهاء الظرف الأسري وتمكنه من العودة للمعسكر. 🇪🇬"

ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على سفر أحمد حجازي قائد المنتخب إلى السعودية مساء اليوم، بسبب ظرف أسري طارئ، لتواجد عائلته في السعودية .