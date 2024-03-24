جولة لـ نيسان NAVARA الجديدة كليًا في أفريقيا من موزمبيق لمصر

انطلق مجموعة من السائقين المغامرين في جولة قارية طويلة تعبر ثمانِ دول أفريقية لتُختتم في القاهرة، وتنطلق هذه الجولة تحت عنوان "نيسان ديرينج أفريقيا 2024Nissan Daring Africa "، وتزور دول موزمبيق وزيمبابوي وزامبيا ومالاوي وتنزانيا وكينيا، قبل أن تنتهي في مصر.

تنطلق هذه البعثة احتفالاً بعلامة نيسان العالمية وتراثها العريق في أفريقيا، حيث تُعد نيسان العلامة التجارية الوحيدة التي تمتلك مصانعها بنسبة 100% في كل من مصر وجنوب أفريقيا، وتتمتع بتواجدها القوي في أفريقيا لأكثر من 60 عامًا. تقوم نيسان بتصنيع السيارات بأنواعها في أفريقيا منذ ذلك الحين في روسلين بجنوب أفريقيا، والذي يعتبر اليوم مركزًا إقليميًا لتصنيع المركبات التجارية الخفيفة للقارة بأسرها، بما في ذلك الأسواق الجديدة التي دخلتها الشركة في شمال أفريقيا لأول مرة في تاريخها. أما على المستوى المحلي، فيعتبر مصنع نيسان مصر في القاهرة مركزًا لتصنيع سيارات الركوب لدول القارة.

قال المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا: "إن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل جزءًا من استراتيجيتنا للنمو على المدى المتوسط، لإطلاق الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا والتي تُعتبر الملاذ الأخير لقطاع السيارات العالمي. ونسعى لتحقيق ذلك عن طريق تقديم أفضل الطرازات والموديلات لتلبية احتياجات التنقل المستقبلية في أفريقيا بصورة مستدامة وآمنة. وتُعد هذه الرحلة القارية الطويلة من موزمبيق للقاهرة والتي تنطلق من مركز تصنيع نيسان NAVARA، احتفالًا رائعًا بهذه السيارة الجديدة كليًا والمصنوعة في روسلين، بأيدي الأفارقة من أجل الأفارقة."

وأضاف الدسوقي: "تمثل هذه الجولة الطويلة فرصة رائعة لتوثيق علاقاتنا مع الأسواق التي تخدمها وتعمل بها نيسان منذ أكثر من ستة عقود، كما تؤكد الجولة التي تمتد لآلاف الأميال بالسيارة NAVARA، على مكانة نيسان في أفريقيا وقدرتها على تقديم الدعم الكامل والخدمات الشاملة للسيارات التي تبيعها بما في ذلك توفير قطاع الغيار الأصلية وأفضل الفنيين المدربين لخدمات ما بعد البيع في كل الدول الأفريقية التي نعمل بها. سترافق NAVARA في رحلتها سيارة نيسان X-Trail للدعم الفني، وهو ما يمنح X-Trail أيضًا فرصة لإثبات قدراتها على المغامرة واختراق الطرق الأفريقية والوعرة" .

كانت نيسان قد كشفت نهاية العام الماضي عن خططها للتوسع في تصدير نيسان NAVARA المصنوعة في جنوب أفريقيا لأسواق جديدة، بما في ذلك الجزائر وليبيا، مع وجود خطط لإطلاق NAVARA لأول مرة في مصر.

صرح المهندس رامي محارب، مدير عام قطاع الاتصالات والعلاقات العامة لنيسان أفريقيا: "أن هذه الجولة الأفريقية جريئة بكل المقاييس، وتواكب احتفالنا بمرور 90 عام على تأسيس نيسان العالمية. من ناحية أخرى، تؤكد هذه الجولة على وعودنا بأن طرازات السيارة نيسان NAVARA والمصنوعة بالكامل في أفريقيا، تستطيع التغلب على أصعب ظروف القيادة على الطرق الأفريقية غير الممهدة، حيث تربط الجولة بين مركزي التصنيع الخاصين بنا في أقصى جنوب القارة وأقصى شمالها، خاصة مع استعدادنا لإطلاق نيسان NAVARA في السوق المصري".

هذه الحملة تلفت النظر بشكل كبير لأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وإظهار قدرة قطاع السيارات على إطلاق إمكانيات التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.

كانت قد فازت نيسان NAVARA بجائزة سيارة العام في جنوب أفريقيا لعام 2022 في فئة شاحنات الدوبل كابينة (الكابينة المزدوجة)، وذلك بعد تفوقها في التقييم الذي تناول أربعة معايير رئيسية هي: القوة والمتانة، الأداء الفائق، أعلى قيمة مقابل المال مع أفضل تجهيزات السلامة في جميع الطرازات؛ والتكنولوجيا الذكية؛ وراحة القيادة الاستثنائية.

يذكر أن أفريقيا توفر لصناعة السيارات فرصًا هائلة، بسبب انخفاض معدل تملك السيارات بها. ففي خارج أفريقيا، يبلغ معدل تملك السيارات 182 سيارة لكل 1000 شخص، مقابل 42 سيارة لكل 1000 شخص في أفريقيا.