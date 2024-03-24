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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: حريصون على تعزيز السلام والتفاهم وحث الدول على الاهتمام بالتربية الإعلامية

السفير أحمد رشيد
السفير أحمد رشيد خطابي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن المؤتمر الذي ستنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي"  يهدف إلى تعزيز السلام من خلال الإعلام، وهو أيضا من أولويات العمل في منظمة اليونسكو، كما يدعم المؤتمر قضايا السلام والتفاهم الدولي.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر الجديدة، للإعلان عن تنظيم مؤتمر بعنوان "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي" خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أبريل المقبل، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.


وأوضح السفير خطابي، أن الجامعة العربية حريصة تعزيز السلام والتفاهم، وحث كافة الدول العربية على الاهتمام بالإعلام التربوي أو التربية الإعلامية، في ظل الانفتاح الرقمي الكبير، لافتا إلى أن اجتماع وزراء الإعلام العرب الأخير حث الدول العربية على الاهتمام بمادة التربية الإعلامية في ظل ما نشهده وفي الدور الكبير للإعلام.


وأوضح أن هناك اتجاها لإدخال مادة التربية الإعلامية لتوعية الأجيال بقيمة المعلومة وكيفية مواجهة المعلومات الزائفة والمشوهة، التي ربما تمس الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى وجود توجه بجامعة الدول العربية لتأسيس معهد يكون معنيا بالسلام سيكون مقره في مدينة طرابلس لتوثيق وتعزيز ثقافة السلام من خلال وسائل الإعلام.


وركز السفير خطابي على أن جامعة الدول العربية مهتمة وحريصة على الانخراط في مسار خلق ثقافة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي، وكانت حريصة على عقد ملتقى الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال بعد أيام من الحرب على غزة، لمواجهة الزيف ونشر الحقائق فيما يخص القضية الفلسطينية.

 

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