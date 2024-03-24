كاجوال .. أحدث ظهور للفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة له من خلال حسابه الشخصي على “إنستجرام”، حيث ظهر في منزله بإطلالة كاجوال.

حقيقة عمل جزء ثان لمسلسل جعفر العمدة

وتحدث محمد سامي عن عمل جزء ثان لمسلسل جعفر العمدة قائلًا: “جعفر العمدة مالوش الا جزء، فكرة الجزء التاني فكرة المنتج محمد السعدي وكنا رافضينها أنا ورمضان، وكتبت منه 17 حلقة وما حبتوش؛ لأن ”ليه أعيد أجزاء وتكرار؛ لما ممكن أعمل حاجة تاني وأنجح بيها".

برنامج أسرار تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.