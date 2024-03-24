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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقدرش أغفر الخيانة.. طليقة تامر حسني: حياتي كانت مستباحة

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

كشفت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرة إلى أن "ربنا بيعملي الخير عن طريق الناس الوحشة اللي بتحاول أذيتي".


وأضافت بسمة بوسيل، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على شاشة «الحياة» أن :"مقدرش أغفر الخيانة.. حياتي كانت مستباحة، أنها تلقت هاتفيًا مكالمة من إحدى الشخصيات بأنها تتعرض للخيانة من زوجها، قائلة: «بتقولي تامر بيخونك وهو كان معايا في البيت نايم.. اتأثرت أوي بالموقف ده».

وتابعت بسمة بوسيل، أنها تأثرت بهذا الموقف بسبب أنها كانت من الممكن أن تفكر في العديد من الأشياء، موضحة أنه حتى لو كانت الحياة جيدة سيكون هناك «منغصات»، منوهة بأن حياتهم كانت مستباحة للجميع، «مقدرش أغفر الخيانة».

 

بسمة بوسيل الإعلامية منى عبدالوهاب برنامج ع المسرح تامر حسني طليقه الفنان تامر حسني

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