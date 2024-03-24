مناشدة عاجلة من الصحة العالمية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي

نددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بقرار منع الأونروا من تقديم أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة؛ داعية إسرائيل إلى التراجع فورا عن هذا القرار

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حظر تقديم الأونروا مساعدات شمالي غزة يعني حرمان أشخاص من البقاء على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأونروا، اليوم الأحد، إن إسرائيل تمنع الوكالة من تقديم المساعدات إلى شمال غزة اعتبارا من اليوم.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، إنه "اعتبارا من اليوم، فإن الأونروا شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، محروم من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".

وتابع: "على الرغم من المأساة التي تتكشف تحت مراقبتنا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على أي قوافل الغذاء التابعة للأونروا إلى شمال غزة".

وأضاف لازاريني: "هذا أمر مشين بتعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مما يعجل بمجاعة من صنع الإنسان".



وشدد على أنه: "يجب رفع هذه القيود"؛ مشيرا إلى أن "الأونروا هي أكبر منظمة لديها أعلى وصول إلى المجتمعات النازحة في غزة".

وحذر من لازاريني أنه: "من خلال منع الأونروا من الوفاء بولايتها في غزة، ستدق الساعة بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت الكثيرون من الجوع والجفاف بجانب عدم وجود مأوى".