عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناشدة عاجلة من الصحة العالمية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي

الصحة العالمية تناشد
الصحة العالمية تناشد الاحتلال

نددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بقرار منع الأونروا من تقديم أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة؛ داعية إسرائيل إلى التراجع فورا عن هذا القرار

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حظر تقديم الأونروا مساعدات شمالي غزة يعني حرمان أشخاص من البقاء على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأونروا، اليوم الأحد، إن إسرائيل تمنع الوكالة من تقديم المساعدات إلى شمال غزة اعتبارا من اليوم.
 
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، إنه  "اعتبارا من اليوم، فإن الأونروا شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، محروم من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".

وتابع: "على الرغم من المأساة التي تتكشف تحت مراقبتنا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على أي قوافل الغذاء التابعة للأونروا إلى شمال غزة".

وأضاف لازاريني: "هذا أمر مشين بتعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مما يعجل بمجاعة من صنع الإنسان".
 
وشدد على أنه: "يجب رفع هذه القيود"؛ مشيرا إلى أن "الأونروا هي أكبر منظمة لديها أعلى وصول إلى المجتمعات النازحة في غزة".

وحذر من لازاريني أنه:  "من خلال منع الأونروا من الوفاء بولايتها في غزة، ستدق الساعة بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت الكثيرون من الجوع والجفاف بجانب عدم وجود مأوى".

الاحتلال الاسرائيلي الصحة العالمية تقديم المساعدات سلطات الاحتلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة قطاع غزة فيليب لازاريني مناشدة عاجلة منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

دعاء الأيام البيض لشهر شعبان .. ردده يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ترشيحاتنا

هذه التجربة تحسم موقفه.. هل يعود أحمد رفعت لـ لعب الكرة مجددا؟

رغم الرفض الأمريكي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية

نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل في 15 محافظة على بوابة الوظائف الحكومية

رد فعل مثير من حسام حسن على إصابة إمام عاشور

الدوري الفرنسي يتغزل بحسام حسن ومصطفى محمد

حسام حسن: منتخب كرواتيا يضم كوكبة من النجوم.. وسنقدم نتيجة إيجابية أمامهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ