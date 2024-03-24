حسام حسن: منتخب كرواتيا يضم كوكبة من النجوم.. وسنقدم نتيجة إيجابية أمامهم

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة مهمة جدا للاستعداد للفترة المقبلة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وكرواتيا: “قدمنا مباراة جيدة أمام نيوزلندا، وكانت بداية مميزة من الناحية التكتيكية، ونفذ اللاعبون بما طلبته الحمد لله”.

وتابع: “بطولة كأس عاصمة مصر احتكاك قوي للاعبين، والبطولة أخذت اهتماما كبيرا خاصة بعد ضمها لبطولة دولية ودية معتمدة من فيفا”.

وأشار إلى أن"وجود الجماهير أمام نيوزلندا كان مهما جدا ونتمنى تواجدهم أمام كرواتيا".

ونوه بأن:" منتخب كرواتيا يضم كوكبة من النجوم من أندية القمة في أوروبا، وإن شاء الله سنقدم نتيجة إيجابية أمامهم، والنتائج ستعود على المنتخب نفسيا وأدائه في تصفيات كأس العالم".

وواصل:" نحترم كافة المنتخبات ولكن كل فريق له إيجابيات وسلبيات مهما كان يمتلك من نجوم وشاهدت كرواتيا جيدا ودرسناهم أيضا خاصة أنهم يمتلكون نصف ملعب على أعلى مستوى.

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كرواتيا على ملعب استاد مصر يوم الثلاثاء المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.