أهم لاعبي الجيل الحالي| حسام حسن يكشف تفاصيل مكالمته مع إمام عاشور

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن تفاصيل مكالمته مع إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر، بعد اصابته التي تعرض لها في مباراة نيوزيلندا، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كرواتيا،: "إمام عاشور من أهم لاعبي الجيل الحالي، واتطمنت عليه بعد العملية وان شاء الله يرجع بالسلامة للمنتخب ولناديه النادي الأهلي وبإذن الله يكون معانا في معسكر شهر 6"

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كرواتيا على ملعب استاد مصر يوم الثلاثاء المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.