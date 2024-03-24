سيناتور أمريكي يحذر نتنياهو من دخول رفح.. ويدعو إلى حل الدولتين

ردا على تصاعد التوترات في المنطقة، وجه السيناتور الأمريكي وارنوك، تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أي توغل في رفح.

وشدد السيناتور وارنوك، خلال حديثه ببرنامج واجه الأمة، على أن مثل هذا الإجراء سيكون غير مبرر أخلاقيا وغير معقول، وحث على ضبط النفس والدبلوماسية في حل الصراع.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل سلمي، أكد السيناتور وارنوك مجددا، أهمية سيادة الهدوء.

ودعا “وارنوك” إلى الالتزام بتحقيق حل الدولتين على المدى الطويل.

وتأتي تصريحاته، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وفلسطين، مع مخاوف من مزيد من التصعيد والعنف في المنطقة.

ويؤكد موقف السيناتور وارنوك الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية والالتزام بالحوار لمعالجة القضايا الأساسية وتحقيق تسوية سلمية دائمة.

ومع استمرار التوترات، فإن رسالته بمثابة تذكير بضرورة قيام جميع الأطراف بإعطاء الأولوية للحوار والتفاوض في حل الصراع.