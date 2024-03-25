نفسي اتجوز.. محمود كهربا يفجر مفاجأة عن مواصفات فتاة أحلامه

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على مواصفات فتاة أحلامه قائلًا: "بفكر بقالي 4 سنين نفسي اتجوز بس بدور على حد شبه والدتي محترم وكويس، وفي البيت نفسهم اتجوز واقعد معاهم، والمواصفات تكون طيبة وحنينة وتحافظ عليا وتقدر شغلي، وفيه كتير وبلدنا مليانه بنات كتير محترمين".

وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “أهلي رقم واحد عندي والدي ووالدتي واخويا واختي، هما اللي عملوا كهربا وساعدوني في حياتي، والحمد لله كنا أسرة متوسطة واهلي وفرولي كل حاجة من صغري، ونتيجة ده عامل كل حاجة باسمهم، ووالدتي بتدعي ع اللي ظلموني وعندها احساس باللي بيحصلي قبل ما يحصل، مبحسدش حد”.

واسترسل: اسعد حاجة اني اشوف حد من الفريق في حتة كويسة، ونفسي ان فتوح يجي يلعب في الأهلي رغم أنه زملكاوي جدًا، ووالدتي بترقيني دايمًا، وبقولها ربنا يخليكي ليا طول العمر وميحرمنيش قبل كل ماتش وبعده".