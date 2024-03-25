ملايين الصواريخ .. الشرطة تداهم مخازن ومصانع الألعاب النارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها .

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قائد سيارة "ربع نقل" محمل عليها (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية) حال سيره بدائرة مركز شرطة إبشواى.. وقرر قائد السيارة بشراء المضبوطات من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بقصد الإتجار والتربح منها، أمكن ضبط الأخير داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء متاخمة لمنزله، وعثر بداخلها على (200 ألف قطعة ألعاب نارية - 37 كيلو جرام بارود خام - 50 كيلو جرام نترات بوتاسيوم - بعض أدوات التصنيع).

كما تم ضبط (مالك مكتبة "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.. وبحوزته (3000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام). ضبط (8 أشخاص) بنطاق محافظة الجيزة.. وبحوزتهم (35514 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

ونجحت الشرطة في ضبط (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهم (6710 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.