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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: إقامة معرض للابتكارات وآليات لتحفيز تسجيل براءات الاختراع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اجتماع أول مجلس تنفيذي للابتكار وريادة الأعمال ، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها) وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ، وأعضاء المجلس .


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن الاجتماع تناول مراجعة أداء كل وحدات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ، والتنسيق والتعاون بين مختلف وحدات الابتكار وريادة الأعمال لتعظيم الفوائد والنتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال هذه الوحدات ، كما ناقش إقامة معرض لابتكارات منسوبى الجامعة خلال الفترة القادمة ، وآليات تحفيز تسجيل براءات الاختراع من منسوبى الجامعة.


وأكد " الجيزاوي " أن الجامعة حريصة على  تضافر الجهود في دعم  وحدات الابتكار وريادة الأعمال  بالجامعة من خلال إقامة معارض لتسويق مخرجاتها وتأهيل طلابها وخريجيها لسوق العمل  ، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للوصول إلي مردود ايجابي وكبير علي تحسين تصنيف الجامعة محليا ودوليا .


يذكر أن المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها يهدف إلي  تعزيز ثقافة الابتكار ، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة ، وتعزيز التعليم والتدريب ، وتشجيع البحث والتطوير ، وبناء الشراكات وتعزيز الاستدامة ، بالإضافة إلي تقديم الدعم للمشاريع الناجحة ، ومراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.


كما يهدف المجلس أيضا إلي توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال ، وزيادة عدد براءات الاختراع والمشاريع الناشئة بالجامعة ، وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي بالجامعة ، وتعزيز مشاركة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وحدات الابتكار وريادة الأعمال تايكو جامعة بنها

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