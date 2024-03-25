رئيس الوزراء يلتقي وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي لبحث التعاون

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي لبحث سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المشتركة والاقليمية والدولية.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.