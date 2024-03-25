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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

رئيس الوزراء يلتقى المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار

رئيس الوزراء: الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن السلع والبضائع


  وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.

رئيس  الوزراء : تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية

  وفي هذا الإطار، طلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.

الوزراء المصنعين خفض الأسعا ضبط مخزون الحكومة

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