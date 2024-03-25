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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعمال التدمير والتخريب لا تقتصر على قطاع غزة وتمتد للضفة الغربية.. تفاصيل

غزة
غزة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن هناك اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن التدمير والتخريب من جانب سلطات الاحتلال لا يقتصر على قطاع غزة فقط بل يمتد لإلى الضفة الغربية أيضا، حيث تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيمات والقرى وتسعى لتدمير البنية التحتية، كما يجري اقتحام المنازل.

وتابعت أن قوات الاحتلال تعيث فسادا داخل المنازل وتخرب الأجهزة بها كما يتم اعتقال السيدات كوسيلة ضغط لتسليم ذويهم.

وأوضحت أن أكثر من 200 فلسطينية اعتقلت بالضفة الغربية، كما اعتقل أكثر من 15 فلسطينيا بالضفة بينهم طفل وأسرى سابقون صباح اليوم، مؤكدة أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تنتهي.

رام الل قوات الاحتلال الضفة الغربية المخيمات فلسطين

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