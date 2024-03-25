ظهور خاص لـ مينا النجار بمسلسل "بدون سابق إنذار"

يخوض مينا النجار الماراثون الرمضاني من خلال ظهور خاص بمسلسل "بدون سابق إنذار"؛ حيث يلعب دور شريف أخو (عائشة بن أحمد) ومن المنتظر بدأ عرض حلقاته خلال النصف الثاني من موسم رمضان ٢٠٢٤.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC وعلى منصة WATCH IT. بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، من إخراج هاني خليفة.

مينا النجار هو ممثل مصري شارك في العديد من الأعمال الدرامية كان أبرزها ريفو، الجماعة 2، جبل الحلال، إذاعة حب، كما عمل كمخرج وحصل على العديد من الجوائز.

وفي الوقت نفسه مينا النجار هو دكتور ومدير ومؤسس ملتقى ميدفست – مصر، وهو الملتقى الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تأسس 2017 ليمزج ما بين الصحة والأفلام ويسلط الضوء على الموضوعات المختصة بالصحة بما يتضمن فعاليات وورش عمل على مدار العام، وأيضًا لدى مينا النجار شغفًا بتسلق الجبال والسفر حول العالم، حيث سافر أكثر من 60 دولة مختلفة، وتسلق أكثر من 20 قمة جبلية من بينهم ثلاثة من أعلى 7 قمم في العالم.

مسلسل «بدون سابق إنذار» بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee.