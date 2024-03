مسلسل حق عرب الحلقة 15 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض اليوم الحلقة 15 من مسلسل “حق عرب”، من بطولة الفنان أحمد العوضي ، على مجموعة قنوات on الفضائية .

وتعرض الحلقة 15 من مسلسل “ حق عرب ”، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it.

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "حق عرب" مباراة تمثيلية بين النجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد، حيث قدما أداء مؤثرا ولافتا، وتفوقا على نفسيها فى أداء المشاهد ببراعة، حيث شهدت الحلقة طلب عرب يجسده أحمد العوضى من حنان الغرباوى تجسدها دينا فؤاد الزواج وتحديد موعد للقاء أهلها، ولكن يدخل في صدمة بعدما أخبره شقيقه "على" يجسده محمد أحمد ماهر عن حقيقة “حنان” بأنها مسجلة نصب فى أقسام الشرطة.