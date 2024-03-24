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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 14.. بدء الصراع بين العوضي ورياض الخولي

احمد العوضي
احمد العوضي

شهدت الحلقة الـ ١٤ من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وبدأت الحلقة بحريق محل عبد ربه ، حيث بدأ الشك يدور في ذهنه حول هوية الفاعل .

فيما قام عرب بخطف خطيب كارولين عزمي حيث تم خطفه هو و صاحبه بسبب ما فعله معها .


فيما قام صديق عرب بعمل مكيدة في رباح وقام بالحصول منه على ١٥٠ الف جنية .


وتنتهي الحلقة على شك المعلم عبد ربه في ان عرب السويركي هو من قام بحرق المحل .


مسلسل حق عرب :

، بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.


وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب

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