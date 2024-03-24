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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مؤامرة كبرى ضد دينا فؤاد في الحلقة 14 بمسلسل «حق عرب»

صدى البلد

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الرابعة عشر بمسلسل "حق عرب" بطولة النجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد، حيث كشفت الحلقة عن مؤامرة كبرى تحاك ضد "حنان" تجسدها دينا فؤاد، يدبرها لها "رباح" وليد فواز عن طريق صديقتها يمنى طولان، والتى قامت بالفعل باصطحاب حنان إلى شقة مجهولة تتبع لسيدة تدعى "توحة" ويبدو عليها أنها تدبر لها مكيدة لابعاد "عرب" أحمد العوضى عنها بعدما أعلن زواجه منها، حيث منحت يمنى طولان مبلغا من النقود لتوحة لتنفيذ المؤامرة ثم خرجت من الشقة وتركت حنان بمفردها مع توحة.

وكشفت الحلقة عن نية "صباح الجياش" تجسدها وفاء عامر، فى تدبير عملية قتل لحنان عن طريق خادمتها التى وعدتها بتنفيذ العملية فى أسرع وقت، وذلك لإزاحة حنان من طريق عرب حتى يتثنى لها زواجه من أنغام تجسدها كارولين عزمي.

وتضمنت الحلقة مشاهد جمعت بين "عرب" وحنان" حيث عاتبته على دخوله وسط النار التى أحرقت مخازن المعلم عبد ربه رياض الخولي، وحثته على الاعتناء بنفسه لأن روحها مرتبطة بروحه.

وتفاقمت الأزمة بين عرب السويركي والمعلم عبدربه خلال أحداث الحلقة، حيث أصر المعلم أن يحلف "عرب" على البشعة ليبرئ نفسه من تهمة حرق المخازن، وهو الأمر الذى أغضب عرب وأقسم انه لن يعمل مع المعلم عبد ربه مرة أخرى فى حالة حلفانه على البشعة، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بين المعلم عبدربه  وعرب السويركي خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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