قمر الدودة .. بدر رمضان يزين سماء مصر الليلة

تتزين سماء مصر الليلة، بظاهرة فلكية مميزة وهي اكتمال القمر، حيث يكون بدرا لشهر رمضان ايذانا باقتراب نهاية شهر رمضان 2024 وانه قد أنتصف شهر رمضان واقترب موعد عيد الفطر، حيث يظهر القمر بدرا والمعروف بـ القمر الدودي ويظل مشاهدا طوال الليل.

تم البدر اليوم بدر شهر رمضان يظهر اليوم

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الليلة يظهر قرص القمر بدرا كامل “القمر الدودي ”، في ظاهرة فلكية مبهرة للأعين ولوحة فنية من صنع الخالق، وهذه الظاهرة الفلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وأضاف الدكتور تادرس، أن القمر الدودي بدر شهر رمضان يشرق في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأشار أستاذ الفلك، إلى أن القمر الدودي بدر شهر رمضان، يعتبر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات.

القمر الدودي بدر شهر رمضان يبلغ لمعانه 100 %

ولفت رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن القمر الدودي بدر شهر رمضان يبلغ لمعانه 100 % ، ويبدو القمر لنا بدرا أيضا في الفترة من 23 إلى 26 مارس ، لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذه الفترة.

القمر الدودي

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أن البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي حيث تبدأ ديدان الأرض في الظهور مجددا في هذا الوقت من العام، نظراً للتراب الذي تخلفه الديدان في الأرض، وتقوم قبائل أخرى مختلفة بإطلاق تسميات أخرى على قمر مارس المكتمل ك "قمر النسر" أو "قمر الغراب".

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن مشاهدة الظواهر الفلكية ليس له أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث أن النظر المباشر إليه يضر العين كثيراً، أما باقي الأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويعشقها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء.