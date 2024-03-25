مسؤول أممي: رأينا 250 ألف فلسطيني يبحثون في خشاش الأرض لإيجاد غذاء.. فيديو

قال ينس لاركيه متحدث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنّ عددا كبيرا من نساء وأطفال قطاع غزة معرضون كل يوم للمجاعة والقتل والموت بسبب نقص الموارد والاحتياجات الأساسية، مشددًا على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم حجة وجود مسلحين في مستشفيات ذريعة لمواصلة حربها.

وأضاف "لاركيه"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الأعداد تزداد يوما بعد يوم ونعلم أن أكثر من 32 ألفا قد قتلوا ألفا منهم 3 آلاف طفل وأكثر، والطرق مغلقة بما يعيق توريد المساعدات والغذاء وبالتالي تتفاقم أزمة المجاعة".

وتابع: "رأينا 250 ألف مواطن في غزة على الأقل يحاولون البحث في خشاش الأرض لإيجاد أي شيء يأكلوه، وبالتالي، فإن الأمر يتطلب إجراءات كثيرة لإيصال المساعدات والقوافل الإنسانية".