إسرائيل تعلن رسميا وقف العمل مع وكالة "الأونروا" في غزة

أعلنت إسرائيل رسميا، اليوم الإثنين، أنها ستتوقف عن العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، بزعم أن الوكالة الأممية تساعد في إدامة الصراع.

وقال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إن "وكالة الأمم المتحدة للإغاثة هي جزء من المشكلة، والآن نتوقف عن العمل مع الوكالة".

وكشفت وثائق أممية عن تعرض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لحملة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية أن الوثائق، التي جمعتها "الأونروا" نسجل مئات الحوادث التي تتراوح بين تعصيب أعين موظفي الوكالة الأممية، وضربهم عند نقاط التفتيش.