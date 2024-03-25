البيت الأبيض يكشف أسباب القرار الأمريكي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

قال مسئول الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي إن أمريكا امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن وهذا لا يمثل تحولا في سياستنا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر كيربي أن أمريكا لم تصوت لصالح القرار واكتفيت بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس.

ياتي ذلك فيما قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن قرار مجلس الأمن اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان.

وأردف كيربي: نحن نسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وقرارا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وطالب قرار مجلس الأمن الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين.