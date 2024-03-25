السكر بـ27 واللحوم البلدي بـ300 جنيه.. أسعار السلع في منافذ الزراعة بالدقي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، والذي أقامته الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي.

بأسعار مخفضة

ومن جانبه، وجه السيد القصير، وزير الزراعة، بالاستمرار في ضخ السلع الغذائية والمنتجات سواء من القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة أو شركات القطاع الخاص، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، والتي تتمتع أيضا بالجودة العالية، وذلك طوال أيام المعرض، حتي نهاية شهر رمضان الكريم.

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة، للمساهمة ضمن خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، للحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وخفض الأسعار، وتوفيرها بجوده عالية.

وشدد وزير الزراعة على الاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها ٢٧٤ منفذ ثابت، و ٣٣ منفذ متحرك، تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض، توافد أعداد كبيرة من المواطنين يوميا، على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية، لافتا إلى أن جميع السلع والمنتجات الغذائية تتميز بجودة عالية، وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الاخري بنحو من 20‎%‎ الي 50‎%‎.

وأشار "صالح"، إلى أن المعرض والمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، جاءت لتلبي احتياجات المواطنين، والمساهمة في الحد من الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المعرض، وأجنحته المختلفة، لشراء جميع السلع والمنتجات خاصة الاستراتيجية، لافتا الى استمرار المعرض، والمقام بموقع الزراعات المحمية بالدقي، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع ثبات الاسعار التي تم اعلانها.

أسعار السلع



وقال إن الاسعار جاءت على النحو التالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ 27 ج

-سعركيلو الدقيق المعبأ 24ج

- سعر كيلو السكر 27ج

- ⁠سعر كيلو البطاطس 5 ج

- ⁠سعر كيلو الجزر 5 ج

- ⁠سعر كيلو البصل 10ج

- ⁠سعر كيلو الخيار 10ج

- ⁠سعر كيلو الطماطم 5 ج

- ⁠سعر كيلو اللبن السائب 25

- ⁠سعر عدد 2 فرخة مبردة 190ج

- ⁠سعر كيلو اللحوم البلدي 300ج

- ⁠سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 300

- ⁠سعر كيلو الكبده البلدي 300

- ⁠سعر كيلو الأسماك البلطي

- درجه اولي 70ج

- ⁠درجه ثانيه 60ج

- ⁠درجه ثالثه 50ج

- ⁠البوري 150ج

بجانب ⁠تخفيضات تصل لـ 50‎%‎ لجميع أنواع التمور، وتخفيضات تصل الي 30‎%‎ علي جميع منتجات الزيوت.