ريتا حرب: هيفاء وهبي وسيرين لهما جمهور.. وأحب أرجع أمثل في مصر

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أن هيفاء وهبي وسيرين عبدالنور لهما جمهور مصري ولكنها لم تحقق جمهورا في مصر مثلهما وتتمنى أن تظهر وتطل على الجمهور في مصر، وتحب أن تمثل فيها العديد من المسلسلات.

وأشارت "حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها منذ فترة طويلة تم عرض عليها العديد من العروض للمشاركة والتمثيل في مصر في أفلام ومسلسلات، ولكن الخطأ أنها تزوجت مبكرًا وكان صعب ان تسافر وهي لديها أطفال في سن مبكر ويريدون الاهتمام.

ونوهت بأنها عملت ما بين لبنان ومصر، وشاركت في العديد من الإعلانات، منوهة بأن نيتها أن تمثل في مصر وتكون خطوة للأمام وتضيف شيئا مهما لأعمالها الفنية.