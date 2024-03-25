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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريتا حرب: نفسي أمثل قدام عادل إمام ويسرا.. وعايزة أعمل دور شعبي

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية ريتا حرب

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها تحب أن تظهر في دور الشعبي في مصر، موضحة أنها تريد أن تخوض العديد من التحديات وتشارك في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، موضحة أن الممثلة الجيدة هي من يكون لديها القدرة على المشاركة في العديد من الأعمال المختلفة.

ونوهت"حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنها تريد المشاركة في العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية في مصر خلال الفترة المقبلة، لكي تكون خطوة هامة للأمام وتكوين شعبية كبيرة في مصر.

وتابعت: هناك العديد من النجوم في مصر تريد أن تمثل أعمال أمامهم وأهمهم الفنانة يسرا والفنان عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد السقا.

مصر ريتا حرب الأعمال الفنية الدرامية عادل إمام يسرا احمد السقا يحيى الفخراني

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