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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريتا حرب: تعرضت للخيانة أكثر من مرة.. وهذه أسباب عدم زواجي مجددا

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية ريتا حرب

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تتعرض للخيانة مرتين فقط ولكنها تعرضت له أكثر من ذلك وهو ما أدى إلى الطلاق، مشددة على أن هذا العدد من الخيانة عرفت به لكن هناك مرات أخرى لم تكن تدري بها.

 الراجل خائن بشكل عام

وأوضحت "حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قرار زواجها مرة أخرى من عدمه ليس له أي علاقة بالخيانة، منوهة بأن الراجل خائن بشكل عام، وهناك رجل خائن ولكنه لبق وذكي وهناك خائن لا يقدر على إخفاء هذه الخيانة.

شكيت في زوجي مرتين

وتابعت: "شكيت في زوجي مرتين.. في حاجة اتغيرت وعرفت أنه بيخوني"، مشددة على أنها لم تتزوج للعديد من الأسباب وهو أن الرجال يخافون من الزوجة القوية التي تحقق نجاحها وذاتها ومحبوبة من الجميع، منوهة بأنها تعيش مسئولية كبيرة وليس هناك من يكون لديه القدرة على تحمل هذه المسئولية.

وأوضحت أنها تحتاج للرجل في حياتها ولكن لا تفكر في الارتباط، وتريد أن يكون لديها سند عاطفي ويكون هناك مشاركة في الأفكار مع بعضها البعض، ولكن من ناحية أخرى ترى أن الزواج هو أسر وسيطرة عليها ومنع من الشغل ولديها هذا الصراع في حياتها.

ريتا حرب الخيانة بيخوني الفنانة اللبنانية الراجل خائن

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