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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريتا حرب: خلصت كل حاجة بدري.. اتجوزت واتطلقت في سن صغير

ريتا حرب
ريتا حرب

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها تزوجت مبكرًا وتسرعت في حياتها، موضحة أنها لا تحب الزواج المبكر ولكن هناك العديد من الأشخاص الذي يعارضونها في هذا الرأي، ولكنها ترفض الزواج المبكر من وجهة نظرها.

وأضافت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: «أنا خلصت كل حاجة بدري.. اتجوزت وانجبت واطلقت في عمر صغير»، مشددة على أنها تحب أن يعيش الإنسان كل وقت في حياته ويعطيه حقه، ولكنها قطعت العديد من المراحل.

وأوضحت أنها على المستوى العملي والفني أعطت كل مرحلة في حياتها وقتها الخاص، كما أن كل مرحلة في حياتها المهنية كانت تمهيدا للمرحلة الثانية والنجاح المقبل، منوهة بأن لديها عدة مواهب واستثمرتها بطريقة صحيحة، مشددة على أن كل الأعمال الفنية التي قامت بها صحيحة وجيدة.

وأشارت إلى أنها أحبت كل الأعمال التي شاركت فيها وكل المهن التي مارستها، مشددة على أنها تحب الإعلان والإعلام ايضًا والتمثيل، ولكن تشعر بنفسها بالتمثيل وأنها تمثل أدوارا مختلفة وهي ما يشبه شخصيتها الحقيقية.

ريتا حرب الزواج المبكر اتجوزت اطلقت

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