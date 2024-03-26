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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب 14 ألف دولار.. وزير سنغافوري يواجه 35 تهمة فساد

أموال
أموال

واجه وزير النقل السنغافوري السابق، إس. إسواران، المزيد من تهم الفساد، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة فضيحة سياسية في الدولة، التي تفخر بحزمها في التعامل مع قضايا الفساد وسوء الإدارة.

وأفادت شبكة “سي ان بي سي عربية”، بأن كبير ممثلي الادعاء، تان كيات فينج، قرأ اتهامات الفساد، وهي 8 تهم جديدة، ليصل إجمالي عددها إلى 35، أدين بها إسواران، 61 عاماً، الذي أكد براءته منها.

 

مشروبات ودراجة!

ويتهم الوزير السابق بالحصول على ما يقرب من 19 ألف دولار سنغافوري (14 ألفاً و90 دولارات) من الأغراض الثمينة، التي تشمل زجاجات ويسكي، ودراجة "برومتون"، ومضارب غولف، من شخص يُدعى لومكوك سينغ، وفقاً للوائح الاتهام على خلفية عقد لأعمال البناء في محطة قطار قائمة.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة استماع للقضية في الثاني من أبريل المقبل بالمحكمة العليا في سنغافورة.

وفي يناير، وُجهت إلى إسواران 27 تهمة، بما في ذلك الفساد، ودفع ببراءته من تلك التهم. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد دفع أيضاً ببراءته من التهم الثماني الإضافية يوم الاثنين، وفقاً لما نقلته شبكة CNBC.

وعاد الوزير السابق من رحلة وافقت عليها المحكمة إلى أستراليا الأسبوع الماضي، بعد تمديد رحلته بسبب المرض.

وتندرج التهم الجديدة بموجب المادة 165 من قانون العقوبات في سنغافورة، والتي تتعامل مع الموظفين العموميين الذين يقبلون أشياء ثمينة من الآخرين من دون مقابل أو من دون اعتبار كاف. يمكن تغريم أي شخص مدان بموجبهذا القسم أو الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو كليهما.

وفقاً لحسابات CNBC لأحدث قوائم الاتهام، حصل إسواران بشكل غير صحيح على أشياء تبلغ قيمتها 18956.94 دولار سنغافورياً، أو 14090 دولاراً.

 

استغلال وظيفي

وقال بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد في سنغافورة إن الجرائم المزعومة ارتكبت في الفترة بين نوفمبر 2021 ونوفمبر 2022، وكانت مرتبطة بوظيفة إسواران الرسمية كوزير للنقل.

وبموجب اتهامات يناير، اتُهم إسواران بالحصول على تذاكر لسباق الجائزة الكبرى في سنغافورة ومباريات وعروض كرة قدم في المملكة المتحدة، ويُزعم أن الملياردير أونغ بينغ سينغ قدمها.

وبحسب حسابات CNBC أيضاً، حصل إسواران على 116 تذكرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى بين عامي2016 و2022، بقيمة 347,152.10 دولار سنغافوري، حوالي 258,388.78 دولار. ولم تقام فعاليات السباق في عامي 2020 و2021 بسبب الوباء.

يعود الفضل إلى الملياردير الماليزي أونغ في جلب الفورمولا 1 إلى سنغافورة في عام 2008. وفي عام 2022،حصلت شركته المملوكة للقطاع الخاص Singapore GP ومجلس السياحة السنغافوري على حقوق استضافة سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة حتى عام 2028.

وفي يوليو الماضي، ألقت وكالة مكافحة الفساد في سنغافورة القبض على أونغ في إطار تحقيقاتها المتعلقة بإسواران.

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