بتكوين فوق 70 ألف دولار رغم خروج الأموال من الصناديق المتداولة

يبدو أن المتحمسين لـ"بتكوين" يتجاهلون الأموال التي خرجت من الصناديق المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي، لترتفع العملة المشفرة لفترة وجيزة فوق 70 ألف دولار مرة أخرى.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق فقد صعدت معظم الأصول الرقمية اليوم، حيث ارتفعت "بتكوين" بما يصل إلى 5.8% إلى 70014 دولاراً. هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها العملة المشفرة عتبة 70 ألف دولار منذ أكثر من أسبوع. وارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 5% تقريباً، بينما ارتفع سعر كل من "سولانا" و"دوج كوين" بأكثر من 4%.

تم سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة الأسبوع الماضي، مما يعكس التدفقات الخارجية المستمرة من "غرايسكايل بتكوين تراست"، بالإضافة إلى اشتراكات معتدلة في العروض المقدمة من "بلاك روك" و"فيدلتي إنفستمنت". وشهدت مجموعة الصناديق الـ10، أحد أسوأ أسابيع السنة منذ إطلاقها في يناير.

قال ناثانيال كوهين، المؤسس المشارك لصندوق التحوط للأصول الرقمية "إنديغو فاند" إنه "على الرغم من أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تعرضت لضغوط، إلا أن دفاتر الطلبات مليئة بطلبات شراء عند منطقة 60 ألف دولار"، وهو ما يدل على أن "السوق حريصة على الشراء عند انخفاض الأسعار".

وأضاف: "أنت بحاجة إلى الحصول على السيولة عند مستويات أقل، حتى تتمكن بعد ذلك من الحصول على عرض وتوليد الزخم للارتفاع".

كان الطلب الجديد من صناديق الاستثمار المتداولة في "بتكوين" بمثابة القوة الدافعة الرئيسية وراء الارتفاع التاريخي في سعر أكبر عملة مشفرة هذا العام.

وأثارت التدفقات القوية إلى الصناديق التفاؤل بشأن النمو المتسارع لهذه الفئة من الأصول بين مجموعة واسعة من المستثمرين. ومع ذلك، أدت التدفقات الخارجية الضخمة الأسبوع الماضي، إلى المزيد من التحوطات بين المتداولين ضد انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى عمليات تصفية كبيرة في الرهانات الصعودية ذات المخاطرة العالية في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة.