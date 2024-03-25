نحال يكشف تفاصيل عن النحلة المصرية ومميزاتها وأنواعها

قال ابو بكر هاشم نحال صاحب مزرعة إنتاج عسل، إن النحل المصري لديه ميزة كبيرة إن لديه مقاومة للمناخات والتغيرات المناخية الجديدة التي تحدث على مستوي العالم، كما يتم تصديره للدول العربية، مؤكدا ان النحل يستطيع التعامل مع الحرارة و استكمال موسمه.

واشار هاشم خلال حوار فى مزرعة النحل ببرنامج باب رزق، المذاع على فضائية دى ام سي، تقديم الإعلامي يسري الفخراني، الى ان النحل المصري يستطيع مقاومة جميع الأمراض على مستوي العالم.

هناك أنواع من النحل الشرس

واوضح ان كل نحله لها تاريخ وشكل، مشيرا إلى أن ألوانه تميل الى الرمادي ومنها ما يميل الى الأحمر او الأصفر، منوها بان طباع النحلة تميل الى الشراسة وحركتها خفيفة ولكنها غير مضره.

يتم تصدير النحل إلى الإمارات والسعودية

وكشف انه من جمال النحل يتم تصديره الى الإمارات وقطر والسعودية والكويت ودول أخري، كما انها تتحمل درجات حرارة عالية، كما انها مقاومة للأمراض.

يتزاوج من شهر ديسمبر إلى شهر مارس

وبين النحال، أن النحل يتكاثر من شهر ١٢ الى شهر ٣ ويتزاوج و يتكاثر، مضيفا ان النحل يتم تصديره إلى الدول العربية.

وشدد على ضرورة وجود التعاون بين النحال في مهنة العسل وهو المربي للنحل ليستخرج منه العسل والشمع.

واشار الى أنواع النحل ومنها النحل وغذاء ملك وعسل وبوروبلبس وحبوب اللقاح وطرد نحل.