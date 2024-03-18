قيمة غذائية مذهلة.. عسل النحل بسيوة يستمد فائدته من حبوب لقاح النخيل

تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات الطبيعية والزراعية والسياحية والتي جعلت من واحة وسيوة منطقة جاذبة للسياحة بالإضافة إلى امتلاكها منتجات زراعية مميزة كالنخيل والزيتون.



ويعد عسل النحل أحد أهم المنتجات التي تنتجها واحة سيوة وما يميز هذا العسل الغذاء الذي يتغذى عليه النحل بواحة سيوة المليئة بالنخيل والنباتات الطبيعية.



ويعتبر عسل النحل من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية ومعروفة منذ آلاف السنين، حيث استخدم العسل بطرق متعددة سواء كغذاء للجسم أو كمراهم لعلاج الحروق والالتهابات وغيرها من الأمراض.



يقول الحاج محمد أحمد بلال من أهالي سيوة إن العسل يتميز بقيمته الغذائية العالية حيث إنه مصدر من مصادر الكربوهيدرات، حيث إن ملعقة منه تمدنا بالعديد من السعرات الحرارية.



وأضاف أن ما يميز عسل واحة سيوة هو الغذاء الذي يتغذى عليه النحل سواء على النباتات الطبيعية أو على حبوب لقاح النخيل خاصة مع انتشار أشجار النخيل بكثرة بواحة سيوة وهو ما يميز عسل واحة سيوة ويضيف إليه قيمه غذائي عالية.



وأشار أن العسل له فوائد كثيرة فهو مصدر للطاقة للكبار والصغار نظرا لقيمته الغذائية العالية مضيفا أنه يمكن حفظ العسل مطولا عند تخزينه بالشكل الصحيح.



مضيفا أن العسل يعد مضادا للجراثيم والميكروبات والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات وكذلك خفض مستوى الدهنيات في الجسم.



كما أنه يساعد على علاج عسر الهضم. والتهابات الأمعاء وكذلك علاج الإمساك، فهو يعتبر مادة مسهلة خفيفة.



وأوضح ان لا يدل على قيمة العسل أن القرآن كريم ذكر أنه فيه شفاء للناس وهذا يدل على عظمة منتج العسل ذا القيمة الغذائية العالية.