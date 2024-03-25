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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريتا حرب: والدي كان مريض سرطان ووافق أني انفصل قبل وفاته

ريتا حرب
ريتا حرب

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها انفصلت عن زوجها بعد وفاة والدها مباشرة، مشددة على أن مشاكل المنزل كزواج كانت من فترة طويلة، وكانت متخذة قرار الانفصال عن زوجها من قبل وفاة والدها.

وصلت لطريق مسدود من حياتي مع طليقي

وأشارت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الطلاق في الدين المسيحي صعب ولم تكن قادرة على فعل ذلك، مؤكدة أن هناك العديد من التفاصيل لكي يكون هناك خطوة الطلاق، ووصلت لطريق مسدود من حياتها مع طليقها.

وأوضحت أن أخر سنى قبل وفاة والدها كانت قريبة من والدها، في السنوات الأخيرة بشكل كبير منذ زواجها كانت هي الأقرب لوالدها، كان مريض بالسرطان وكان في المستشفى لا يقبل أن يأكل إلا من ايديها، وأخذت منه السماح للانفصال.

ريتا حرب مشاكل المنزل قرار الانفصال الدين المسيحي المستشفى السرطان

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