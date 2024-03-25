نزار الفارس: رانيا يوسف حجزتلي سويت كامل عشان أعمل حوار معاها

قال الإعلامي نزار الفارس، إنّ الفنانة رانيا يوسف حجزت "سويت" كامل لإجراء الحوار معه، موضحًا: "كانت محترمة للغاية معي".

وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أما بالنسبة إلى ما يقال بخصوص بكائي لدى الفنانين الذين أإجري الحوار لديهم حتى لا أدفع لهم مقابل الظهور معهم أو تكلفة اللوكيشن وغيرها".

إلى ذلك، كذب الإعلامي العراقي، المغني الشعبي سعد الصغير الذي قال إنه لم يدفع له أجر الحلقة، موضحًا: "أنا دفعت لسعد الصغير بالدولار، وأنا معيطتش قدامها أو قدام أي حد، واديت فلوس لحورية فرغلي ورانيا يوسف".