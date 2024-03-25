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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب منحل عسل: لكل خليه ملكة واحدة.. ومصر بها 5 ملايين نحال

النحال ابو بكر هاشم
النحال ابو بكر هاشم صاحب مرزعة إنتاج عسل

كشف النحال ابو بكر هاشم  صاحب مزرعة إنتاج عسل أن  كل خلية بداخلها ملكة، وصندوق النحل يحمل من كيلو ونصف كيلو الى اثنين كيلو نحل.

وأوضح هاشم خلال حواره مع الإعلامي يسري الفخراني من مزرعة إنتاج العسل، ببرنامج باب رزق، المذاع على فضائية دي ام سي،  أن الجانب الواحد للصندوق يحمل ١٥٠٠ نحلة.

وأكد ان الملكة اطول من النحلة، وتأتي ملكة واحدة من الخلية وتلقح وتتكاثر.

وحاول النحال جعل  المذيع يسري الفخراني يمسك بصندوق النحل ولكنه لا يستطيع فعل ذلك، ومن ثم شرح له أنواع النحل بأكمله.

 مصر بها ٥ ملايين نحال 


وفجر النحال مفاجأة بأن مصر بها ٥ ملايين نحال وهذا رقم كبير وليس بالقليل، وكل نحال يعمل معه ٥ عمال.، مبينا ان النحل يبدأ في يدالتجهيز من المغرب للعمل لليوم الثاني.

عسل صندوق النحل ملكة النحال إنتاج العسل الخلية

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