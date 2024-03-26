عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة تمنح مبلغا ماليا لسيدة تجهز بناتها وتقوم بعمل الخير.. فيديو

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

خصّص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة في حلقة اليوم عن سيدة تعمل بمستشفي وتقوم بعمل الخير على الرغم من أنها ليس لديها أموال وتريد تجهيز بناتها.

وتعمل السيدة ك “هاوس كيبر” فى مستشفي وهي مريضة بالقلب، قائلة: إنها كانت لديها جلطة فى شهر يونيو الماضي ولكنها الأن صحتها جيدة وتحصل على العلاج وتحصل على مرتب 2700 جنيه ولا يكفوها.

وتابعت: “مش بعرف أصرف على علاجي علشان أدي لبناتي فلوس يروحوا دروسهم وبدفع فى الشهر 1700 جنيه لو هجيبها للعلاج وأنا مسئولة عن التنضيف فى المستشفي وعمري 44 عام وأخاف ليه وربنا موجود ومش ببص على اللي فى أيد غيري ونفسي ربنا يديني الصحة أكمل وأجهز بناتي”.

وقام برنامج “ حياة كريمة” بإعطاء السيدة مبلغ مالي يقدر ب500 جنيه.

والمفاجأة هي إعطاء السيدة هذا المبلغ لتعطيهم لسيدة أخري تعمل فى مجال النظافة فى الشوارع.

ثم تابعها البرنامج، وقام بتكريمها وإعطائها مبلغ 100 ألف جنيه.

حياة كريمة دى ام سى مستشفي برنامج “حياة كريمة” اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يحضر لمفاجأة كبيرة في تطبيق X

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

أحكام المرأة في رمضان.. أمور مهمة لكل مسلمة

مقتل 7 عناصر من الفصائل الإيرانية في ضربات جوية مجهولة على دير الزور

الدعوات تحقق المعجزات.. تفاصيل 15 يوما قضاها أحمد رفعت داخل العناية المركزة

المنتخب ينهي استعداداته لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لامع .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

فستان مكشوف .. نرمين الفقي بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ