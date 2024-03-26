حياة كريمة تمنح مبلغا ماليا لسيدة تجهز بناتها وتقوم بعمل الخير.. فيديو

خصّص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة في حلقة اليوم عن سيدة تعمل بمستشفي وتقوم بعمل الخير على الرغم من أنها ليس لديها أموال وتريد تجهيز بناتها.

وتعمل السيدة ك “هاوس كيبر” فى مستشفي وهي مريضة بالقلب، قائلة: إنها كانت لديها جلطة فى شهر يونيو الماضي ولكنها الأن صحتها جيدة وتحصل على العلاج وتحصل على مرتب 2700 جنيه ولا يكفوها.

وتابعت: “مش بعرف أصرف على علاجي علشان أدي لبناتي فلوس يروحوا دروسهم وبدفع فى الشهر 1700 جنيه لو هجيبها للعلاج وأنا مسئولة عن التنضيف فى المستشفي وعمري 44 عام وأخاف ليه وربنا موجود ومش ببص على اللي فى أيد غيري ونفسي ربنا يديني الصحة أكمل وأجهز بناتي”.

وقام برنامج “ حياة كريمة” بإعطاء السيدة مبلغ مالي يقدر ب500 جنيه.

والمفاجأة هي إعطاء السيدة هذا المبلغ لتعطيهم لسيدة أخري تعمل فى مجال النظافة فى الشوارع.

ثم تابعها البرنامج، وقام بتكريمها وإعطائها مبلغ 100 ألف جنيه.